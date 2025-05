Chiavari, domani al via la sperimentazione della Zona Traffico Limitato

Chiavari – Parte domani, mercoledì 7 maggio, la sperimentazione, della durata di 5 mesi, della ZTL del centro storico, in via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio (tratto adiacente a via delle Vecchie Mura), via Ravaschieri, piazza Fenice, Salita Gianelli, piazza Verdi, via Costaguta, via Entella fino a via Marsala, Passo alle Clarisse e piazza Matteotti. Il provvedimento è stato approvato questa mattina dalla giunta comunale.

Previsti due livelli di autorizzazione: uno per i residenti del centro storico e uno per tutti i residenti del comune.

ZTL CENTRO STORICO

Potranno transitare h24, in tutte le vie incluse nella ZTL, le auto, i ciclomotori e motocicli dei residenti, dei proprietari di seconde case, box o parcheggi, dei locatari e dei titolari di attività commerciali, professionali o artigianali, nonché parenti e affini fino al terzo grado delle seguenti vie:

Via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio nel tratto adiacente a via delle Vecchie Mura, via Ravaschieri, piazza Fenice, Salita Gianelli, piazza Verdi, via Costaguta, via Entella nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Matteotti, Passo alle Clarisse, piazza Matteotti, via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, via dei Revello (tratto compreso tra via Entella e via Vittorio Veneto), via Grimaldi, Vico Della Torre (tratto compreso tra via Costaguta e via Martiri della Liberazione), via dei Gandolfi (tratto compreso tra via Costaguta e via Martiri della Liberazione), via Bighetti, vico Emanuele Gonzales (tratto compreso tra piazza Fenice e via Martiri della Liberazione), via Raggio (tratto compreso tra via Bighetti e via Martiri della Liberazione), via San Giovanni, piazza San Giovanni, via delle Vecchie Mura (tratto compreso tra via Raggio e via Martiri della Liberazione), Vico dei Cogorno, via Mongiardini (tratto compreso tra via Raggio e via Martiri) via Rupinaro e Vico Sanguineti.

ZTL RESIDENTI

Le auto dei residenti del Comune di Chiavari potranno accedere alla ZTL dalle ore 6 alle ore 22, solo in via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio (tratto adiacente a via delle Vecchie Mura), via Entella (tratto tra via Marsala e piazza Matteotti), Passo alle Clarisse e piazza Matteotti.

Riapre Piazza Matteotti. La piazza tornerà accessibile ai veicoli, ma solo per gli autorizzati. Verrà creata un’isola pedonale parziale, nella zona antistante Palazzo Rocca, a nord est, con l’installazione di nuove fioriere, piante, arredi e panchine. Saranno eliminati i parcheggi intorno al monumento di Giuseppe Garibaldi, mentre verranno mantenuti quelli per i motorini e quelli a sud della piazza, accanto al Teatro Cantero, e riposizionati gli stalli per disabili accanto al bar delle Carrozze.

DEROGHE

Il transito è sempre consentito ai mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli a servizio di persone invalide e veicoli elettrici. Ciclomotori e motocicli potranno percorrere liberamente le vie della ZTL, dalle 6 alle 22, senza limitazioni di residenza. I veicoli merci (fino a 3,5 tonnellate e 5,5 metri di lunghezza) potranno accedere per carico e scarico dalle 7 alle 10.30.

“L’obiettivo della sperimentazione è migliorare la vivibilità e l’attrattività del nostro centro storico. Allo stesso tempo vogliamo valorizzare il patrimonio culturale e monumentale del complesso di Capoborgo, in particolare piazza Matteotti e il parco botanico di Villa Rocca. Questa misura sperimentale durerà cinque mesi, un tempo necessario per osservare l’impatto del provvedimento, per poi essere in grado di valutare la soluzione definitiva per l’intera area” dichiara il sindaco, Federico Messuti.