Genova, studente universitario rapinato in via Balbi

Genova – Ancora episodi di violenza e criminalità nel centro storico genovese. Ieri sera un giovane studente universitario di 20 anni, residente di fuori provincia, ha chiamato il numero di emergenza 112 denunciando di essere stato aggredito da un giovane che gli ha strappato lo zaino contenente un macbook e un ipad, per un valore complessivo di 2000 euro, per poi darsi alla fuga in via Prè.

In costante contatto con l’operatore della centrale operativa, il giovane ha fornito una descrizione dettagliata dell’aspetto dell’aggressore e dei suoi spostamenti, aiutando così gli agenti di una volante, immediatamente intervenuta, a riuscire ad identificarlo poco dopo, in via Gramsci.

Portato in Questura ed interrogato, l’uomo, 36 anni, ha dichiarato di aver occultato lo zaino del ragazzo in un cassonetto dei rifiuti durante la fuga, dopo aver consegnato i dispositivi elettronici ad un altro soggetto.

Inoltre, l’indagato, aveva con sè uno smartphone che continuava a squillare, che poi ha dichiarato non essere suo.

Infatti a seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che nei mesi precedenti una donna aveva fatto denuncia di smarrimento di quel cellulare, che è stato posto sotto sequestro per approfondimenti.

L’uomo è stato tratto in arresto e portato presso la casa circondariale di Marassi, in attesa di convalida.

