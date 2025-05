Genova, uomo accoltellato in piazza Matteotti: arrestato 17enne

Genova – Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il responsabile dell’accoltellamento ai danni del 30enne rimasto gravemente ferito nella notte tra il 25 e il 26 aprile in piazza Matteotti.

É accaduto intorno alle ore 3, quando i carabinieri hanno sentito delle urla provenire dalla zona dell’accaduto, sono giunti sul posto e hanno trovato il ferito riverso a terra.

Dopo i soccorsi prestati nei confronti della vittima, sono immediatamente iniziate le indagini che hanno permesso il rinvenimento di un coltello, probabilmente quello utilizzato durante l’aggressione, e l’acquisizione di numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata.

Grazie alle immagini e alle testimonianze del 30enne, che nel frattempo era stato trasportato all’ospedale Galliera in codice rosso e sottoposto ad un intervento chirurgico, sarebbe stata chiarita la dinamica di quanto successo.

Il 17enne avrebbe rapinato un amico della vittima, che nel tentativo di farsi riconsegnare il telefono rubato sarebbe stato accoltellato e a sua volta rapinato dello zaino che aveva con sé. Successivamente, l’aggressore avrebbe abbandonato l’arma e lo zaino e avrebbe raggiunto gli amici in una discoteca del centro dove avrebbe continuato a trascorrere la sua serata come se nulla fosse successo.

A seguito delle indagini condotte per circa una settimana, il 17enne è stato rintracciato e arrestato durante la notte tra il 2 e il 3 maggio. É stato trasferito presso l’istituto penale minorile di Torino.

