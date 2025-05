Giallo a Savona: uomo aggredito ritrovato legato in un edificio, indagini in corso

Savona – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per cercare di risolvere il mistero della violenta aggressione andata in scena a Savona ai danni di un uomo di 36 anni, che è stato ritrovato legato mani e piedi all’interno di un edificio abbandonato situato in piazza del Popolo.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno sentito le grida d’aiuto disperate dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei suoi confronti, prima di trasportarlo all’ospedale San Paolo dove gli sono state riscontrate delle ferite guaribili in circa dieci giorni.

Secondo quanto raccolto anche dalla testimonianza della stessa vittima, un uomo con diversi precedenti di polizia per rissa, gli autori della violenza sarebbero due persone, che l’avrebbero picchiato e abbandonato proprio all’interno dell’edificio. Al momento non si conosce la loro identità e nemmeno le cause dell’aggressione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia. Gli agenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto che potrebbero aver ripreso alcuni momenti della vicenda.

