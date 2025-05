Meteo Liguria, ancora tempo instabile con possibili temporali

Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria, oggi, martedì 6 maggio 2025, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Il persistere di una circolazione depressionaria, attiva sul Nord-Ovest Italiano manterrà queste condizioni ancora per qualche giorno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di meteo Liguria Limet per le prossime ore:

Martedì 6 Maggio 2025

Dopo la nottata con fenomeni localmente di forte intensità a sfondo temporalesco sul Medio-Levante, in possibile estensione alle prime ore della mattinata nelle aree dell’entroterra ; Veloci rovesci alternati a schiarite sui restanti settori.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni in decentramento verso i settori Occidentali, in lento spostamento verso il corrispettivo entroterra (ove saranno possibili fenomeni temporaleschi). Cieli nuvolosi sul Levante e sull’estremo Ponente con piovaschi sporadici e pause asciutte fino a sera.

Venti deboli o moderati : di Libeccio sul Levante, da Est / Sud-Est sul Genovesato e sul Savonese Orientale. Deboli variabili sull’Imperiese a partire dalla tarda mattinata.

Mare molto mosso o agitato in mattinata su tutti i settori con onda di Libeccio. In graduale scaduta sul Savonese con mari mosso in serata. Localmente ancora agitati nel corso del pomeriggio e della serata sui settori Orientali del Mar Ligure e sullo Spezzino costiero.

Temperature minime stabili; Massime in lieve aumento sui settori costieri, specialmente di Levante.

Costa: Min: +13°C/+18°C – Max: +17°C/+21°C

Interno: Min: +7°C /+13°C – Max: +12°C/+18°C