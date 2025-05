Savona, maxi sequestro della Gdf per creme e bigiotteria

Savona – Maxi sequestro della Guardia di Finanza per prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei Cittadini. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato al sequestro di oltre 18mila articoli di bigiotteria, per la casa e per la cura della persona.

I militari hanno eseguito controlli in esercizi commerciali nel centro del capoluogo, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore, ovvero degli standard qualitativi e di affidabilità richiesti dal codice del consumo e normative affini.

In particolare, le Fiamme Gialle, nei giorni scorsi hanno portato a termine distinte operazioni nei confronti di attività commerciali gestite da cittadini extracomunitari; al termine di accurati accertamenti, sono stati complessivamente sequestrati oltre 18.000 prodotti di vario genere tra i quali bigiotteria, articoli per la casa, per la cura della persona, per l’esercizio di attività sportive, privi di etichettatura e certificazioni, tutti risultati non

conformi alle attuali normative vigenti per la sicurezza del consumatore.

In materia di sicurezza prodotti l’attenzione dei militari, finalizzata alla tutela del consumatore finale, si è infatti focalizzata su prodotti potenzialmente pericolosi per salute, oltreché inosservanti della disciplina nazionale in materia, come ad esempio i cosmetici.

Il risultato conseguito testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio e nel contrasto agli illeciti in materia di sicurezza prodotti, quale imprescindibile presidio di legalità a tutela dei consumatori e degli operatori economici che commercializzano prodotti di qualità e nel pieno rispetto delle regole di mercato.