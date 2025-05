Tentativo di aggressione ai danni dei tifosi ospiti dopo Genoa-Milan: interviene la polizia

Genova – Ancora un episodio di violenza che coinvolge malviventi nelle vesti di tifosi, questa vola fortunatamente sventato grazie al provvidenziale intervento delle forze dell’ordine che ha impedito un’aggressione ai danni dei pullman di tifosi milanisti che stavano percorrendo corso Aurelio Saffi.

É avvenuto nella serata di ieri, intorno a mezzanotte, al termine della sfida del campionato di Serie A tra Genoa e Milan, terminata con il risultato di 1-2 in favore della formazione ospite.

All’intersezione con via Fiodor, si è registrato un blitz, da parte di un centinaio di ultras genoani che, dalle strade e giardini limitrofi, si sono improvvisamente riversati sul corso, nel tentativo di intercettare il transito dei tifosi ospiti in deflusso.

La maggior parte, travisati con caschi e armati di mazze e bastoni, hanno iniziato un lancio di bottiglie di vetro e artifizi pirotecnici, attingendo anche auto di servizio.

Il personale inquadrato impegnato nei servizi di bonifica preventiva dell’itinerario, fatto scendere dai mezzi, ha respinto l’azione con una rapida manovra di reparto, determinando l’immediato allontanamento dei malviventi in direzione via Rivoli e via Corsica. Fortunatamente, questo ha evitato il contatto con la tifoseria ospite e non si registrano persone rimaste ferite.

Sequestrati 16 bastoni di legno del tipo mazze di piccone, 2 spranghe di metallo ricurve all’estremità, 2 aste rigide in plastica dura, 1 boetta, 6 torce inesplose e capi di abbigliamento. Attive indagini in corso da parte della Digos, anche grazie al copioso materiale di documentazione acquisito dalla Polizia Scientifica.——————————————————————————————————

