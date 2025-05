Tragedia a Sanremo, perde l’equilibrio e cade dal balcone: morta una donna

Sanremo (Imperia) – Una tragedia si è verificata questa mattina a Sanremo, in via Padre Semeria, dove una donna di circa 80 anni che stava pitturando la staccionata del suo balcone è morta dopo aver fatto un volo di diversi metri.

Al momento è da chiarire la dinamica di quanto successo, anche se sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma e che la donna abbia perso l’equilibrio precipitando dal secondo piano dell’abitazione. Il violento impatto a terra, che ha causato un grave trauma cranico, si è rivelato fatale.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che si sono portati sul posto. Era stato allertato anche l’elisoccorso, che avrebbe dovuto trasportare la donna all’ospedale.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e, nonostante le prime cure prestate nei suoi confronti, pochi minuti dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it