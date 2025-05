Treni, scattato lo sciopero: segnalati primi ritardi e disagi

Liguria – Si segnalano i primi ritardi e i primi disagi al traffico ferroviario della Liguria a seguito dello sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Ferrovie dello Stato previsto per la giornata di oggi.

Questo è iniziato alle ore 9 di questa mattina e proseguirà fino alle ore 17, per un totale di otto ore di protesta.

Iniziano a segnalarsi le prime ripercussioni sul traffico con i treni regionali, gli Intercity e i convogli ad Alta Velocità che possono accumulare ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Coinvolte decine di persone tra studenti e pendolari.

Come confermato da Trenitalia sul proprio sito, “i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti“.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it