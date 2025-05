Autostrade, incidente nella notte in A10: tre feriti all’ospedale

Albenga (Savona) – É di tre persone rimaste ferite il bilancio dell’incidente che è avvenuto nella notte lungo l’Autostrada A10, nei pressi del casello di Albenga.

Per cause ancora da verificare, un’auto con a bordo tre persone sarebbe andata a sbattere a lato strada, senza il coinvolgimento di nessun altro veicolo di passaggio.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie nei confronti dei tre e li hanno trasportati all’ospedale San Paolo di Savona. Sono tutti arrivati al pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità, e fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi.

Si tratta di un altro scontro in A10 dopo quelli avvenuti nel pomeriggio di ieri: il primo nel genovesato, tra il casello di Genova Aeroporto e Genova Pegli, il secondo tra Taggia e Sanremo, che ha avuto pesantissime ripercussioni sul traffico e ha fatto registrare il ferimento grave di un uomo che viaggiava a bordo della sua vettura.

