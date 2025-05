Chiavari, al via la sperimentazione delle Zone a Traffico Limitato

Chiavari – Al via oggi, mercoledì 7 maggio 2025, e per i prossimi 5 mesi, la sperimentazione della ZTL del centro storico.

La limitazione del traffico avverrà in via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio (tratto adiacente a via delle Vecchie Mura), via Ravaschieri, piazza Fenice, Salita Gianelli, piazza Verdi, via Costaguta, via Entella fino a via Marsala, Passo alle Clarisse e piazza Matteotti.

Previsti due livelli di autorizzazione: uno per i residenti del centro storico e uno per tutti i residenti del comune.

ZTL CENTRO STORICO

Potranno transitare h24, in tutte le vie incluse nella ZTL, le auto, i ciclomotori e motocicli dei residenti, dei proprietari di seconde case, box o parcheggi, dei locatari e dei titolari di attività commerciali, professionali o artigianali, nonché parenti e affini fino al terzo grado delle seguenti vie:

Via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio nel tratto adiacente a via delle Vecchie Mura, via Ravaschieri, piazza Fenice, Salita Gianelli, piazza Verdi, via Costaguta, via Entella nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Matteotti, Passo alle Clarisse, piazza Matteotti, via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, via dei Revello (tratto compreso tra via Entella e via Vittorio Veneto), via Grimaldi, Vico Della Torre (tratto compreso tra via Costaguta e via Martiri della Liberazione), via dei Gandolfi (tratto compreso tra via Costaguta e via Martiri della Liberazione), via Bighetti, vico Emanuele Gonzales (tratto compreso tra piazza Fenice e via Martiri della Liberazione), via Raggio (tratto compreso tra via Bighetti e via Martiri della Liberazione), via San Giovanni, piazza San Giovanni, via delle Vecchie Mura (tratto compreso tra via Raggio e via Martiri della Liberazione), Vico dei Cogorno, via Mongiardini (tratto compreso tra via Raggio e via Martiri) via Rupinaro e Vico Sanguineti.

ZTL RESIDENTI

Le auto dei residenti del Comune di Chiavari potranno accedere alla ZTL dalle ore 6 alle ore 22, solo in via Marinetti, via G.B. Raggio, Salita Levaggi, via Marana, via delle Vecchie Mura, via Ghio (tratto adiacente a via delle Vecchie Mura), via Entella (tratto tra via Marsala e piazza Matteotti), Passo alle Clarisse e piazza Matteotti.

Riapre Piazza Matteotti. La piazza tornerà accessibile ai veicoli, ma solo per gli autorizzati. Verrà creata un’isola pedonale parziale, nella zona antistante Palazzo Rocca, a nord est, con l’installazione di nuove fioriere, piante, arredi e panchine. Saranno eliminati i parcheggi intorno al monumento di Giuseppe Garibaldi, mentre verranno mantenuti quelli per i motorini e quelli a sud della piazza, accanto al Teatro Cantero, e riposizionati gli stalli per disabili accanto al bar delle Carrozze.

Sono previste delle deroghe

Il transito è sempre consentito ai mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli a servizio di persone invalide e veicoli elettrici. Ciclomotori e motocicli potranno percorrere liberamente le vie della ZTL, dalle 6 alle 22, senza limitazioni di residenza. I veicoli merci (fino a 3,5 tonnellate e 5,5 metri di lunghezza) potranno accedere per carico e scarico dalle 7 alle 10.30.