Genova, aggredisce a calci un autista del bus e viene arrestato

Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale nel capoluogo. Purtroppo, non si tratta del primo episodio avvenuto dall’inizio dell’anno.

É accaduto intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 7 maggio, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Qui l’autista di un mezzo della linea 3 che era giunto al capolinea è stato aggredito e preso a calci da un uomo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare e hanno bloccato e arrestato l’aggressore.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di diverse persone e fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per la vittima dell’aggressione. Al momento non si conosce il motivo che ha fatto scattare la violenza.

