Maltempo a Genova, crolla un muraglione a Sturla

Genova – Vigili del fuoco al lavoro a Sturla, in via Vittorino Era, per il cedimento di un muraglione che ha travolto alcune auto e scooter posteggiati.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 5,30 di questa mattina e sono stati alcuni automobilisti di passaggio a far scattare l’allarme chiamando il numero di emergenza 112.

Probabilmente a causa del maltempo e delle piogge che hanno appesantito e indebolito i terreni, il muro di contenimento del terrapieno ha ceduto di schianto riversando terra e sassi sulle auto sottostanti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e la strada è stata chiusa al traffico per precauzione e per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

I vigili del fuoco scavano per accertare che nessuno si trovasse nelle auto al momento del crollo e al momento non si segnalano feriti.

Preoccupazione, però per il proseguire dell’ondata di maltempo che riversa precipitazioni anche abbondanti sulla nostra regione ed in condizioni di terreno già intriso d’acqua.