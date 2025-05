Genova, rapina una donna in un supermercato nei vicoli: denunciato 26enne

Genova – La polizia di stato ha denunciato un 26enne per tentata rapina e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’episodio è accaduto ieri pomeriggio quando il giovane si è recato presso un supermercato situato nel centro storico di Genova e, dopo aver seguito tra gli scaffali una signora che stava facendo la spesa, con un gesto repentino, ha infilato la mano nelle tasche della sua giacca e si è impossessato del suo smartphone.

La donna si è accorta del furto e ha tentato di bloccarlo, ma il 26enne l’avrebbe spintonata per poi fuggire. Il personale del supermercato è intervenuto richiedendo l’arrivo dei soccorsi e cercando di bloccare l’uomo.

Gli agenti giunti sul posto l’hanno trasportato in Questura dove, dopo gli accertamenti di rito, personale dell’ufficio Immigrazione gli ha notificato anche il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

