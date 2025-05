Imperia, bimbo di un anno gravemente ustionato trasportato al Gaslini

Genova – É stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di appena un anno che si è gravemente ustionato con l’acqua bollente all’interno di un appartamento situato in via Cascione, nel comune di Imperia.

L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo, alle ore 13:30, e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Per facilitare le operazioni di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero che ha trasportato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale genovese. Le sue condizioni sarebbero serie, con ustioni presenti su diverse parti del corpo.

Al momento sono in corso gli accertamenti per cercare di chiarire la dinamica di quanto successo e capire come il bambino si sia gravemente ustionato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it