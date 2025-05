Incidente sul lavoro a Carpiano, la vittima è un 60enne di Loano

Loano (Savona) – É Roberto Vitale, un uomo di 60 anni di Loano, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì 5 maggio intorno alle ore 22:30 nel piazzale della sede di DHL a Carpiano, in provincia di Milano.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità che sono giunte sul posto pochi minuti dopo la tragica vicenda, il 60enne stava scaricando un camion quando sarebbe stato travolto da una motrice guidata da un collega, un 62enne.

L’uomo lavorava da alcuni anni presso un’azienda di Brescia e si trovava nel piazzale impegnato a scaricare un mezzo pesante quando, per cause ancora da verificare, è stato travolto in maniera fatale dal mezzo guidato dall’altro uomo, dipendente di un’altra azienda.

I soccorsi giunti sul posto hanno a lungo tentato di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci.

Lascia due figli, due fratelli e due sorelle. Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dalla cittadina del savonese.

