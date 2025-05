Paura a Savona, cinghiale semina il panico in centro e travolge quattro persone

Savona – Attimi di paura si sono vissuti nel corso delle prime ore della mattinata odierna, mercoledì 7 maggio, tra le principali strade del centro di Savona, dove un cinghiale ha letteralmente seminato il panico e ha travolto almeno quattro persone, delle quali due sono rimaste ferite.

Gli episodi più gravi si sono verificati nei pressi di piazza del Popolo e di corso Ricci, dove sono rimaste ferite due donne che sono state travolte dall’animale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che le hanno trasportate all’ospedale rispettivamente in codice giallo e in codice verse. Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna delle due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Altre due persone sarebbero state colpite dall’animale tra via Paleocapa e corso Mazzini, in questo caso senza riportare ferite.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per cercare di riportare la situazione sotto controllo e mettere in sicurezza l’animale, il quale avrebbe colpito con forza anche il portone di un palazzo di via Venezia danneggiandolo gravemente.

