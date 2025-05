Rapallo, crollato muraglione in via Passalacqua

Rapallo (Genova) – Vigili del fuoco al lavoro, la scorsa notte, per una frana che si è riversata sulla strada sottostante, in via Passalacqua.

Forse a causa del maltempo e delle precipitazioni abbondanti degli ultimi giorni una porzione di terreno che incombe sulla via ha ceduto di schianto, cadendo ed ostruendo il passaggio.

Al momento il traffico risulta interdetto, in attesa della valutazione dello stato di avanzamento e della rimozione del materiale