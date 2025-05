Rapallo, truffa una donna e si fa consegnare 6mila euro: arrestato

Rapallo (Genova) – I carabinieri di Santa Margherita e di Rapallo, nel corso della mattinata di lunedì 5 maggio, hanno arrestato un 50enne ritenuto il responsabile di una truffa ai danni di una donna di 68 anni.

L’uomo, presentandosi al telefono come maresciallo dei carabinieri, intimava alla vittima di consegnare ad un complice denaro e monili d’oro, per la somma complessiva di 6mila euro, al fine di evitare di essere indagata per una rapina che, sempre stando a quanto riferiva il truffatore, era stata effettuata con l’automobile della donna.

Immediatamente alcuni familiari hanno richiesto l’intervento dei militari dell’arma, che si sono portati sul posto e, quando il truffatore è entrato all’interno dell’abitazione e si è fatto consegnare il denaro e gli oggetti preziosi, sono intervenuti bloccando il malvivente.

La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata alla vittima, mentre il truffatore è stato arrestato e condotto nel carcere genovese di Marassi.——————————————————————————————————

