Riva Trigoso, volpe si aggira per le strade e morsica una persona

Genova – Si aggirava ormai da tempo per le strade di Riva Trigoso, frazione del territorio comunale di Sestri Levante, la volpe che alcuni giorni fa ha morsicato una persona che si trovava sulla spiaggia. L’animale era diventato una presenza fissa nel paese, probabilmente dopo aver trovato alcuni cittadini che gli davano da mangiare. Come confermato dall’ENPA dopo il ricovero presso il CRAS di Genova, quello di nutrire gli animali selvatici è un comportamento da evitare e che può risultare nocivo agli stessi esemplari:

“Questo giovane maschio di volpe di circa un anno – si legge – è stato recuperato a Riva Trigoso, dove da tempo era diventato una presenza fissa tra strade e spiaggia. Girava tranquillo tra le persone, senza alcuna paura. E qualcuno, purtroppo, aveva cominciato a nutrirlo abitualmente.

Il risultato? Una volpe confidente, cioè abituata alla presenza umana e convinta che avvicinarsi alle persone porti vantaggi. Le volpi sono animali opportunisti e molto intelligenti: se imparano che da una mano umana può arrivare del cibo, continueranno a cercarlo. E lo faranno con insistenza.

La volpe è arrivata a morsicare una persona, probabilmente in risposta a un tentativo di allontanamento con un piede. Da lì è partita la segnalazione: si temeva che fosse malata. Ma i controlli hanno escluso qualunque patologia: l’animale era solo molto magro, in cerca di cibo e senza paura dell’uomo.

Una volta recuperato, è stato tenuto al CRAS per alcuni giorni: rifocillato e tenuto in osservazione, ha ripreso peso e si è irrobustito. Quando le sue condizioni sono migliorate, è stato rilasciato in un’area più idonea, lontano da ogni centro abitato, per evitare che tornasse a manifestare comportamenti pericolosi per lui e per le persone.

Ecco perché è fondamentale NON dare mai da mangiare agli animali selvatici.

Anche se può sembrare un gesto di gentilezza, li espone a rischi enormi: perdono la naturale diffidenza nei confronti dell’uomo; si avvicinano troppo, mettendosi in pericolo; diventano molesti e rischiano segnalazioni, incidenti o abbattimenti.

Una volpe sana dovrebbe scappare alla vista dell’uomo, non aspettarsi uno snack!”.

