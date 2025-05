Sanremo, indagini sulla morte dell’anziana caduta nell’intercapedine

Sanremo (Imperia) – Sarà un’indagine delle forze dell’ordine a chiarire le circostanze del decesso, avvenuto ieri mattina, della pensionata precipitata in una intercapedine per l’assenza di una griglia di protezione.

Il tragico episodio è avvenuto in via Padre Semeria dove l’anziana viveva e dove probabilmente stava effettuando qualche intervento di manutenzione.

La donna sarebbe precipitata improvvisamente dentro un’intercapedine, profonda diversi metri e che normalmente era protetta da una griglia che potrebbe essere stata rimossa per motivi in via di accertamento.

La pensionata è caduta precipitando per alcuni metri e riportando un brutto trauma cranico che potrebbe aver causato il decesso.

Sul posto erano intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine e per il trasporto urgente era stato attivato l’elicottero Grifo che avrebbe dovuto trasferire la dona ferita in ospedale ma purtroppo il decesso è avvenuto prima che potesse arrivare sul posto ed è tornato alla base di Albenga.

Il corpo della pensionata è stato trasferito in obitorio a disposizione del magistrato che segue il caso mentre i carabinieri indagano sulle circostanze ed in particolare sulla rimozione della griglia di protezione alla intercapedine.