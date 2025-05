Ancora grave, al Gaslini, il bambino ustionato ad Imperia

Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di appena un anno ustionato ieri, in una casa di Imperia, da un getto di acqua bollente in circostanze oggetto di verifica.

L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo, alle ore 13:30 e le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca di Imperia.

Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato il piccolo e per facilitare le operazioni di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo che ha trasportato il bambino da Imperia sino al pronto soccorso dell’ospedale genovese.

I medici del Gaslini hanno riscontrato ustioni gravi su parte del corpicino e stanno seguendo la complessa situazione per cercare di limitare i danni per quanto possibile.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per stabilire l’esatta dinamica di quello che, al momento, appare come un terribile incidente domestico.

