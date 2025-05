Autostrade, lunghe code e un ferito per un incidente in A10

Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, giovedì 9 maggio, lungo l’Autostrada A10, nello specifico nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli, in direzione del capoluogo.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un uomo che stava viaggiando a bordo della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma, andando a sbattere violentemente sull’asfalto. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro stradale e non si esclude l’ipotesi di un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure e l’hanno successivamente trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono molto più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico con ben 4 km di coda che si registrano al momento nella zona coinvolta dall’incidente.

Inoltre, questa volta in A12, si segnalano 3 km di coda tra il casello di Recco e quello di Genova Nervi e altri 3 km di coda tra Rapallo e Chiavari: in questo caso, la causa sono i cantieri presenti.

