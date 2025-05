Autostrade, mezzo pesante si ribalta in A7: pesanti disagi

Liguria – Pesanti ripercussioni al traffico lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano per un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che era giunto nei pressi del casello autostradale di Serravalle Scrivia, in Piemonte.

Qui un mezzo pesante si sarebbe ribaltato in maniera autonoma, senza coinvolgere altri veicoli. L’uomo alla guida del mezzo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite e avrebbe rifiutato il trasporto all’ospedale.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, mentre sono in corso le operazioni per il recupero del mezzo.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, che al momento procede ad una sola corsia con decine di auto e mezzi pesanti bloccati: nella carreggiata che viaggia in direzione Milano, si segnalano più di 3 km di coda.

