Genova, chiusa per possibile ritrovamento di amianto la spiaggia di Priaruggia

Genova – “L’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha disposto un’ordinanza di chiusura temporanea della spiaggia di Priaruggia per consentire lo svolgimento, da parte della ditta incaricata, delle attività di ricognizione della spiaggia e i dovuti monitoraggi ambientali, richiesti da ASL 3. Le indagini si sono rese necessarie a seguito dell’accertamento, da parte di Arpal, della presenza di frammenti di materiali presumibilmente contenenti amianto sulla spiaggia. Pertanto, l’interdizione all’accesso, al transito e alla balneazione sarà in vigore da domani fino a cessate necessità”, è quanto comunicato dal Comune di Genova.

Rimane al momento chiusa, quindi, la spiaggia di Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto dei Mille. Un episodio di questo genere, sempre causato dal ritrovamento di materiali contenenti amianto, aveva già interessato la stessa spiaggia nell’aprile del 2024, quando l’accesso era rimasto interdetto per alcuni giorni.

