Genova, crolla un muraglione nel cantiere Metro dell’Acquasola, 2 feriti

Aggiornamento delle 16,30 – Sono tre e non due come inizialmente riportato gli operai coinvolti dal crollo di un muraglione di contenimento in un pozzo di scavo, all’interno del cantiere per la costruzione della nuova fermata della Metropolitana dell’Acquasola, nel centro cittadino.

Due dei tre operai coinvolti nel nuovo incidente sul lavoro nei cantieri della Liguria hanno subito ferite gravi. Sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco dal pozzo verticale e trasferiti in codice rosso in ospedale.

Genova – Sono stati estratti dalle macerie i tre operai travolti intorno alle 13 dal crollo avvenuto all’interno del cantiere per la Metropolitana all’Acquasola, nel centro del capoluogo ligure. Le squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione con gli uomini del nucleo speleologico e hanno raggiunto i due operai che erano stati inghiottiti dal crollo di un muraglione.

I due uomini sono stati salvati e portati all’esterno su barelle e subito soccorsi dal personale del 118 e della Croce Bianca accorsi sul posto.

Al momento non ci sono informazioni sulle condizioni dei due feriti.

Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro per accertare se siano state seguite le norme di sicurezza che avrebbero dovuto evitare l’incidente sul lavoro che poteva avere ben altre conseguenze.

Nella zona dell’Acquasola è in costruzione la nuova fermata della Metropolitana sul percorso Brignole – piazza De Ferrari.

Non sono ancora chiare le circostanze del cedimento che potrebbe essere stato causato dal maltempo dei giorni scorsi e dalle abbondanti precipitazioni che hanno impregnato il terreno rendendolo più instabile.

