Genova, pesanti ritardi ai treni per un guasto sulla linea ferroviaria

Genova – Una mattinata difficile per centinaia di pendolari e studenti che sono soliti utilizzare i treni per spostarsi intorno a Genova, dove si è verificato un guasto ad un deviatoio intorno alle ore 6:30 nella mattinata odierna, giovedì 8 maggio.

É accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Voltri, sull’estremo ponente genovese.

Sono pesantissime le ripercussioni al traffico ferroviario. Decine di persone sono rimaste a lungo bloccate sulle banchine delle stazioni e i treni regionali, gli Intercity e i convogli ad Alta Velocità hanno accumulato ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Sul posto sono giunti i tecnici, che si sono messi al lavoro per riparare il malfunzionamento e riportare la situazione alla normalità. La circolazione sta lentamente rientrando alla normalità, anche se si registrano ancora alcuni treni in ritardo. Il completo ripristino è previsto entro la fine della mattinata.

