Genova, tiene più di un chilo di cocaina in casa a Struppa, 18enne arrestato

Genova – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri nei pressi di via Benedetto Da Porto, nel quartiere genovese di Struppa, dopo la segnalazione di alcuni residenti che si erano insospettiti notando il ragazzo, mai visto prima di allora nella zona, che continuava ad entrare e uscire da un appartamento. É accaduto nella prima serata di ieri, mercoledì 7 maggio.

A quel punto, i militari dell’arma hanno dato il via alle indagini e ad un lungo appostamento fino al riconoscimento del 18enne. Quando è uscito dal portone del palazzo segnalato, i carabinieri si sono avvicinati per un normale controllo e l’hanno trovato in possesso di circa 140 grammi di cocaina.

Vista la situazione, è stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’appartamento in questione, nel quale il fermato aveva un mazzo di chiavi. Qui sono stati rinvenuti più di 900 grammi della stessa sostanza stupefacente, per un totale di più di un chilo di cocaina rinvenuto tra quello presente all’interno dell’abitazione e quello addosso al 18enne, che è così stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi.

