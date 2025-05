Incidente sul lavoro a Genova, Pd: “La sicurezza sul lavoro sia una priorità”

Genova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 8 maggio, nei pressi del cantiere della metropolitana in piazza Corvetto, all’Acquasola.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite, delle quali due in maniera grave: si tratta di due uomini di poco più di 60 anni, che sono stati estratti dalle macerie dai soccorritori giunti sul posto e trasportati in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Un terzo ferito, di 37 anni, è stato trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo, di media gravità.

Al momento non si conosce la causa del grave incidente, ma dalle prime informazioni a disposizione sembrerebbe che a travolgere i tre sia stato un muretto che è crollato.

A seguito dell’episodio, stanno arrivando le prime reazioni del mondo politico regionale e cittadino.

“Ennesimo incidente sul lavoro a Genova – si legge nella nota condivisa dal PD Liguria – in una regione che nel 2024 ha visto 26 morti sul lavoro, 4 in più rispetto all’anno precedente, e quasi 19mila denunce di infortuni. La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale e urgente che non può più essere assolutamente trascurato. Servono interventi concreti e immediati a partire dal rafforzamento degli organici PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per rafforzare la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e la prevenzione. Dal Partito Democratico vicinanza agli operai coinvolti nell’incidente e alle loro famiglie e colleghi e l’impegno perché la sicurezza sul lavoro sia davvero una priorità”.

