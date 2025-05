Meteo Liguria, mattinata più soleggiata, peggiora nel pomeriggio

Ancora instabilità sulla Liguria ma la giornata di oggi, giovedì 8 maggio, dovrebbe offrire una mattinata con maggiore probabilità di schiarite e periodi soleggiati prima dello sviluppo di nuovi rovesci, attesi dal primo pomeriggio e in serata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 8 Maggio 2025

Dopo le nuove precipitazioni della notte, sul levante ligure, attesa una sostanziale pausa fino alle ore centrali della giornata, con cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi su tutta la regione.

Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità, con sviluppo di fenomeni convettivi in prevalenza nell’interno centro-orientale e Alpi Liguri, ma non si escludono locali sconfinamenti nel primo entroterra Imperiese e su Appennino di Levante

Venti deboli o moderati a regime di brezza.

Mare molto mosso a Levante in mattinata, mosso altrove; moto ondoso in generale scaduta nel corso della giornata, fino a poco mosso sul settore centro-occidentale, mosso a Levante.

Temperature minime in generale calo specialmente nell’interno, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+14°C e massime tra +15°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +0°C /+7°C e massime tra +12°C/+18°C