Savona, ragazza con sindrome di Down multata sul bus per biglietto di colore sbagliato: è polemica

Savona – Negli scorsi giorni una ragazza con sindrome di Down è stata multata da un controllore a bordo di un bus di TPL Linea non perché trovata sprovvista di biglietto, ma perché il ticket che aveva acquistato era “di colore errato”.

A denunciare l’accaduto è stata la madre della ragazza, la quale ha anche aggiunto come la figlia abbia disperatamente pianto quando ha capito che sarebbe stata multata, ma neanche questo ha convinto il giovane controllore a fare un passio indietro.

L’episodio, che nel giro di qualche ora ha fatto il giro del web, ha sollevato le proteste e l’indignazioni di centinaia di persone e anche la stessa TPL Linea ha espresso il proprio rammarico sull’accaduto:

“In merito a quanto segnalato da una cittadina – si legge nella nota diffusa – in relazione a un episodio avvenuto a bordo di un bus di linea, TPL Linea esprime il proprio rammarico e riafferma con forza i valori che guidano quotidianamente il proprio operato: rispetto della persona, inclusione, ascolto e responsabilità sociale.

L’Azienda si è immediatamente attivata per ricostruire l’accaduto e ha dato piena

disponibilità a incontrare la famiglia coinvolta, con l’obiettivo di aprire un dialogo

costruttivo e di trasformare ogni segnalazione in un’occasione di crescita.

TPL Linea crede fermamente che un servizio pubblico non debba limitarsi a garantire

collegamenti sicuri ed efficienti, ma debba anche promuovere un ambiente accogliente,

attento ai bisogni di ogni individuo, soprattutto nei confronti delle persone più fragili.

Per questo, l’Azienda è impegnata in un percorso di formazione e sensibilizzazione

continua del proprio personale, volto a rafforzare la cultura dell’inclusione e a prevenire

ogni possibile forma di discriminazione o mancanza di attenzione.

TPL Linea rinnova così il proprio impegno a favore di una mobilità non solo sostenibile,

ma anche profondamente rispettosa dei diritti e della dignità di tutti”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it