Genova, uscio di prigione torna a picchiare l’anziana madre

Genova – Già condannato al carcere per le violenze sull’anziana madre è uscito di prigione ed ha ricominciato ad aggredire e insultare l’anziana madre ultra-novantenne per farsi consegnare del denaro.

Sono state le segnalazioni dei vicini di casa e le riprese nascoste delle forze dell’ordine ad incastrare ancora una volta in 64enne genovese e a farlo tornare in carcere.

L’uomo, già condannato nel 2022 per le violenze sulla madre, era uscito dal carcere ed era tornato a vivere nello stesso condominio della donna ed in breve si è re-innescato lo stesso circolo vizioso fatto di richieste economiche, minacce e percosse ai danni dell’anziana.

La donna non ha mai voluto denunciare il figlio e per questo, grazie alle segnalazioni dei vicini che erano tornati a sentire le grida della poveretta, le forze dell’ordine hanno installato in casa della pensionata delle telecamere nascoste che hanno permesso di filmare le violenze e così gli agenti della polizia locale hanno arrestato l’uomo.

Almeno una ventina gli episodi contestati all’uomo in appena 4 giorni e così per lui si sono riaperte le porte del carcere di Marassi in attesa di un nuovo processo.