Levanto, barca contro gli scogli a Punta Mesco, un ferito

Levanto (La Spezia) – Ha perso il controllo dell’imbarcazione che stava guidando e ha urtato violentemente gli scogli, sottocosta. Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a Punta Mesco, tra Levanto e Riomaggiore, nello spezzino.

Al comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia è arrivata la chiamata allarmata di un diportista che ha assistito all’incidente ed ha chiamato il numero di emergenza 112 che ha trasferito la chiamata.

Sul posto dell’incidente in mare sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Porto e della Centrale utilizzando la motobarca (VF_R04) ed il Gommone (BWA 850) assieme alla Capitaneria di Porto di La Spezia.

La Barca incidentale è stata messa in sicurezza ed immobilizzata nel punto in cui è stata trovata.

Il conducente dell’imbarcazione è stato portato via per effettuare controlli sanitari.

(foto dei Vigili del Fuoco)