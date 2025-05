Finale Ligure, oggi la riapertura dell’Aurelia con semafori e sensori

Finale Ligure (Savona) – Riaprirà questa mattina di domenica 11 maggio 2025, intorno alle 10, la statale Aurelia chiusa nelle scorse settimane per il rischio di una frana all’altezza di Capo San Donato.

Il tratto di strada riaprirà non appena completato il servizio di semafori collegati con i rilevatori di movimento posizionati sul terreno della frana e che permetteranno di regolare il traffico a senso unico alternato ma anche di interrompere completamente il pasaggio laddov si registrassero movimenti consistenti del terreno e dei materiali che possono franare sulla strada.

Sarà l’Anas a dare il via libera alla riapertura tramite bypass, della Ss1 Aurelia al km 596+500.

Lunedì 12 maggio partiranno invece i lavori di consolidamento definitivo del versante tramite realizzazione di micropali infissi nel terreno e che dovrebbero garantire la messa in sicurezza dell’area.