Genova, incidente mortale all’alba, la vittima è Sara Marzolino, 22 anni

Genova – Non ce l’ha fatta Sara Marzolino, la ragazza di 22 anni travolta all’alba, in via Buozzi a Dinegro, mentre attraversava la strada con una amica.

Incidente mortale, poco dopo le 4.30 di questa mattina, all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto. Le due ragazze sono state travolte da una vettura che le ha falciate mentre attraversavano la strada.

Nell’impatto, violentissimo. è morta la 22enne mentre l’amica è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale ma sfortunatamente per Sara Marzolino non c’era più nulla da fare.

Tutta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma sembra che le due giovani abbiano attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che una vettura sia piombata su di loro con un impatto violentissimo.

La vittima è stata sbalzata di diversi metri e per lei non c’è stato nulla da fare mentre l’amica è stata soccorsa e trasferita in ospedale sotto choc per quanto avvenuto.

I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere un palo dell’illuminazione stradale abbattuto nell’incidente.

In corso la ricostruzione dei fatti e l’analisi delle riprese di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la dinamica dell’incidente.