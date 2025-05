Genova, ragazza di 23 anni travolta mentre attraversa in via Buozzi

Aggiornamento – Le ragazze investite erano due e una purtroppo è deceduta

La notizia aggiornata si trova qui: https://liguriaoggi.it/2025/05/11/genova-incidente-mortale-allalba-morta-sara-marzolino-22-anni/

Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo in via Buozzi a Di Negro e ad essere coinvolta nell’incidente è stata una ragazza di 23 anni, travolta da una vettura in transito.

L’allarme è scattato intorno alle 4,40 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’automedica del 118 e le forze dell’ordine.

La giovane è stata soccorsa e trasferita con ma massima urgenza in ospedale

notizia in aggiornamento