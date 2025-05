Imperia, grave incidente nel pomeriggio, ferita una donna

Imperia – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna coinvolta oggi pomeriggio, in un brutto incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la Statale 28 e via Ponte Vecchio.

La donna, 50 anni, viaggiava su uno scooter che si è scontrato per cause ancora da accertare con una automobile.

Ad avere la peggio è stata la donna che è stata sbalzata a terra riportando gravi ferite. I passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118.

La donna è stata soccorsa e stabilizzata e poi trasferita con la massima urgenza in ospedale in codice rosso, il più grave.

In zona si sono formate code e rallentamenti e le forze dell’ordine hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.