Albenga, si avvicina all’abitazione della ex nonostante il divieto, arrestato

Albenga (Savona) – Si è avvicinato di notte all’abitazione della ex compagna violando il divieto del Giudice ed è stato sorpreso ed arrestato dai carabinieri.

Un 33enne di origini marocchine è stato fermato dai carabinieri nelle prime ore di sabato scorso mentre si aggirava nelle vicinanze della casa dove abita la ex e alla quale non può avvicinarsi per disposizione del giudice.

L’uomo aveva ricevuto un provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Savona lo scorso 7 maggio, a tutela della vittima in seguito a precedenti episodi segnalati alle

autorità.

Nonostante ciò l’uomo è stato sorpreso, intorno alle tre e mezza della notte, nei pressi dell’abitazione della sua ex in chiara violazione della misura.

L’uomo, già noto alla forze dell’ordine, si aggirava a meno di 200 metri dalla abitazione cui non poteva avvicinarsi e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Albenga lo hanno individuato e fermato e poi, una volta identificato ed accertato il divieto, è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto e rimasto a disposizione

della Autorità Giudiziaria.

Accompagnato davanti al GIP del Tribunale di Savona, per la convalida dell’arresto è stato poi trasferito nel carcere di Imperia.