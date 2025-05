Autostrade, riaperta l’A7 dopo il gravissimo incidente del pomeriggio

Genova – É stata riaperta l’Autostrada A7 Genova-Milano dopo il gravissimo incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, all’altezza del casello autostradale di Genova Bolzaneto.

Per cause ancora da verificare, una donna alla guida della propria moto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando prima a sbattere contro il guardrail e poi finendo nella carreggiata opposta. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito e per questo è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente e poi trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno dato il via ai rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è inevitabilmente creato in entrambe le direzioni: il tratto di Autostrada coinvolto è stato chiuso per circa un’ora sia in direzione nord che in direzione sud, salvo poi riaprire intorno alla metà del pomeriggio.

Con l’obbligo di uscita a Bolzaneto, si sono create lunghe code lungo le principali strade della val Polcevera. La situazione sta rientrando sotto controllo.

