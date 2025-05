Borzonasca, bambino di 5 anni cade da una fascia, arriva l’elicottero

Borzonasca (Genova) – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 5 anni caduto ieri pomeriggio da una fascia in località Tigliolo, nel comune di Borzonasca.

Il piccolo è caduto da un’altezza di alcuni metri riportando diverse ferite e l’allarme è scattato quando i genitori si sono resi conto di quanto era avvenuto.

Una chiamata al numero di emergenza 112 che ha fatto scattare l’intervento della Croce Verde di Carasco e dell’automedica de 118.

Il piccolo è stato stabilizzato ma per le conseguenze della caduta e le temute lesioni interne è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha trasportato velocemente il bambino nell’ospedale pediatrico genovese.

Qui i medici hanno attribuito il codice giallo e iniziato subito gli esami medici per accertare eventuali lesioni interne.

Le condizioni del bambino restano serie ma non sarebbe in pericolo di morte.