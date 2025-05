Genova, incidente mortale in via Buozzi: si indaga su velocità e cellulare

Genova – La velocità e l’eventuale utilizzo del cellulare sarebbero nel mirino degli inquirenti che stanno indagando sul tragico incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio in via Buozzi, nei pressi della stazione di Principe.

Qui una giovane di soli 22 anni originaria di Reggio Emilia, Sara Marzolino, è stata travolta e uccisa da una macchina guidata da una guardia giurata di 51 anni, il tutto sotto gli occhi di un’amica che ha tentato invano di prestarle soccorso e che è comprensibilmente rimasta sotto choc.

Secondo le prime informazioni, la giovane travolta stava attraversando al di fuori delle strisce pedonali quando è arrivata la macchina che l’ha colpita in pieno. Al centro delle indagini, però, ci sarebbe anche la velocità alla quale procedeva la vettura.

Delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso la scena in maniera chiara e dalle immagini si vedrebbe l’auto procedere ad una velocità che secondo gli investigatori si aggirerebbe intorno ai 100km/h.

Inoltre, sarebbe stato anche sequestrato il telefono dell’uomo per capire se il suo eventuale utilizzo potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica dell’incidente. Il 51enne al momento è indagato per omicidio stradale.

