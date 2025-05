Genova, ubriaco inveisce contro i passanti, fermato

Genova – Completamente ubriaco infastidiva i passanti e quando sono arrivati i carabinieri ha tentato di colpirli con calci e pugni ma è stato bloccato ed arrestato.

Protagonista del movimentato episodio un ragazzo di 21anni e il teatro delle aggression va Piombino nel quartiere di Rivarolo, in val Polcevera.

Un passante ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di un giovane che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, se la prendeva con i passanti disturbandoli con fare minaccioso.

Quando sul posto sono arrivati i militari, però, il giovane si è agitato ancora di più e dopo aver inveito contro le divise si è scagliato contro di loro con calci e pugni.

I carabinieri non hanno faticato molto a bloccarlo e ad ammanettarlo per essere trasferito nella camere di sicurezza per le incombenze del caso.