Imperia, studentessa positiva alla meningite, scattano le precauzioni

Imperia – Saranno sottoposti a terapia antibiotica precauzionale e a stretta osservazione medica gli studenti e gli insegnanti dell’istituto Ruffini che sono stati a contatto con la studentessa risultata positiva alla meningite dopo un ricovero ospedaliero.

La giovane migliora ma per precauzione tutte le persone che sono entrate in contatto con lei negli ultimi tempo dovranno sottoporsi a terapia a base di antibiotici per prevenire eventuale contagio che provocherebbe un pericoloso effetto a catena.

La meningite è infatti una infezione batterica che potenzialmente potrebbe rivelarsi mortale come purtroppo avviene in pochi isolati casi che si registrano ogni anno, specie tra i bambini e gli anziani.

La studentessa di 16 anni, residente ad Albenga è in cura in ospedale nel Savonese e durante gli esami di rito è risultata positiva al batterio che provoca la meningite e subito è scattato l’allarme tecnico che è stato trasmesso anche alla Asl 1 da cui dipende la scuola Ruffini.

In breve sono state identificate le persone entrate in contatto con la ragazza e che già oggi inizieranno la terapia precauzionale.