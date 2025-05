Incidente mortale a Celle Ligure, morto Valerio Zunino e la compagna

Celle Ligure (Savona) – Sono di Valerio Zunino, 43 anni e di Giovanna “Julie” Barreca i corpi senza vita ritrovati nell’auto precipitata nella notte in via Postetta, sulle alture della cittadina della riviera ligure del savonese. Zunino era il figlio dell’ex sindaco di Celle Renato, scomparso all’età di 75 anni e ritrovato in mare qualche giorno dopo.

La tragedia è stata scoperta questa mattina, intorno alle 11,30 quando alcuni passanti hanno notato la vettura tra gli alberi dove probabilmente è scivolata a seguito di un terribile incidente stradale.

La vettura, nella notte, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada per poi precipitare diversi metri. La sua corsa si è arrestata contro un albero e le persone all’interno, Valerio Zunino e la compagna Giovanna Barreca sono deceduti sul colpo.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ma per le persone all’interno del veicolo non c’era più nulla da fare.

Solo con l’identificazione delle persone si è capito che i due erano la coppia che vive non lontano, nella casa di lui.

I corpi sono stati recuperati e trasferiti in obitorio per le analisi di rito e in attesa dei funerali.

In corso anche la ricostruzione della dinamica dell’incidente e se vi siano altri veicoli coinvolti nella tragedia.

La cittadina di Celle torna in lutto dopo la morte, lo corso dicembre, di Renato Zunino, storico sindaco della città, scomparso in circostanze particolari.

L’uomo era uscito di casa e non aveva fatto ritorno. Per alcuni giorni era stato ricercato ovunque sino a macabro ritrovamento in mare, sotto una scogliera.

Valerio Zunino lavorava come ferramenta in un punto specializzato dopo aver ceduto il proprio negozio.

La compagna, Giovanna Barreca era una critica cinematografica piuttosto apprezzata ed organizzava Festival culturali e cinematografici.