Monterosso, doppio lutto per la morte di due ex sindaci

Monterosso (La Spezia) Doppio lutto per il piccolo borgo delle Cinque Terre, dopo la scomparsa di Giovanni Poggi, primo cittadino negli anni 60 è infatti arrivata la notizia della morte di Franco Cavallo, sindaco dal 1990 al 1995.

Cavallo, 68 anni, si è sentito male nella sua abitazione di Fegina, dove si trovava con la moglie che ha subito dato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per un più rapido trasferimento all’ospedale San Martino.

Purtroppo il volo è stato interrotto perché Franco Cavallo è deceduto prima dell’intervento.

Cordoglio nel borgo di Monterosso e non solo. Cavallo era molto conosciuto ed è stato a lungo presidente del circolo del Partito Democratico di Monterosso.

Sulle pagine social del Comune è stato pubblicato un messaggio di condoglianze:

“Appresa la triste notizia della scomparsa di Giovanni Poggi e Franco Cavallo, rispettivamente sindaco del Comune di Monterosso negli anni 60 il primo e dal 1990 al 1995 il secondo, desideriamo formulare sincere e sentite condoglianze a nome della comunità monterossina. Alle famiglie giunga il più sincero cordoglio da parte dell’intera Amministrazione comunale”.