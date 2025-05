Sanremo, operaio di 55 anni travolto da escavatore

Sanremo (Imperia) – Sarà un’indagine a chiarire le cause del decesso di Stefano Di Lorenzo l’operaio di 55 anni deceduto questa mattina in un terribile incidente sul lavoro.

L’uomo è stato travolto da un escavatore durante l’operazione di carico su un mezzo di trasporto.

La tragedia è avvenuta questa mattina in un terreno in via Val d’Olivi dove Di Lorenzo stava lavorando per spostare un mezzo. Probabilmente in una fase di carico su un altro mezzo l’uomo è stato travolto restando ucciso.

Sul posto si è precipitato il personale sanitario del 118 e della Croce Rossa di Sanremo con l’automedica ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per un rapido trasporto all’ospedale più vicino ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per Stefano Di Lorenzo non c’era più nulla da fare.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale e sono state avviate tutte le verifiche per accertare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza e come è avvenuto l’incidente mortale.

Molte le manifestazioni di cordoglio per l’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Liguria e le proteste di chi chiede più sicurezza e più controlli nei cantieri.