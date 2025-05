Sanremo, travolto da un trattore, morto un pensionato

Sanremo (Imperia) – Non ce l’ha fatta il pensionato travolto questa mattina, intorno alle 7, da un trattore con il quale stava lavorando su un terreno.

L’incidente mortale è avvenuto in via Val d’Olivi e ancora non è chiara la dinamica della tragedia costata la vita ad un uomo di circa 80 anni.

L’allarme è scattato al numero di emergenza 112 ch ha subito inviato sul posto i vigili de fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo e l’automedica del 118.

Era stato allertato anche l’elicottero per un rapido trasporto in ospedale ma quando l’ambulanza è arrivata per il pensionato non c’era già più nulla da fare. I ripetuti tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Sul posto anche le forze dell’ordine ed il magistrato che seguirà le indagini per accertare come si siano svolti i fatti e se vi siano responsabilità.

In corso la ricostruzione del tragico incidente