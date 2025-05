Andora, incidente auto-scooter: motociclista in gravi condizioni

Andora (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 13 maggio, lungo la strada statale Aurelia nel territorio comunale di Andora, nel savonese.

Qui un’auto e una macchina che stavano percorrendo la strada si sono scontrate per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un uomo di circa 60 anni, che è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto ferito in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

