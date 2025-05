Autostrade, maxi incidente in A10: diversi feriti e sei veicoli coinvolti

Ventimiglia – Un gravissimo incidente si è verificato lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel corso della mattinata odierna, martedì 13 maggio.

Il sinistro stradale si sarebbe verificato in un tratto a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra Ventimiglia e Bordighera e avrebbe visto il coinvolgimento di almeno sei veicoli: tra questi, un tir, un furgoncino e quattro vetture.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con diverse ambulanze che si sono portate sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero delle persone rimaste ferite. Alcune, sarebbero state estratte dalle lamiere dei mezzi. Tra queste ci sarebbero una giovane mamma e il figlio di un anno: la prima, in gravi condizioni, è stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il piccolo all’ospedale Gaslini di Genova.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con diversi chilometri di coda che si segnalano lungo entrambe le direzioni. Inoltre, pesanti ripercussioni si registrano anche lungo la viabilità ordinaria.

