Autostrade, traffico ancora in tilt in A10 dopo l’incidente di questa mattina

Ventimiglia (Imperia) – É ancora in tilt il traffico lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia dopo il grave incidente di questa mattina, che è avvenuto in un tratto di scambio di carreggiata e ha visto il coinvolgimento di sei veicoli e il ferimento di quattro persone.

Al momento, a quasi cinque ore dal sinistro stradale, le ripercussioni sulla viabilità sono ancora pesantissime con centinaia di auto e mezzi pesanti rimasti incolonnati: si registrano circa 10 km di coda in direzione Genova e altri 3 km di coda in direzione della Francia.

Come detto, il bilancio è di quattro persone ferite. Quelle in condizioni più gravi sono una giovane mamma di 22 anni e la sua bimba di appena un anno. La prima è stata trasportata in codice rosso, in condizione critiche, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre la piccola è stata portata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dall’elicottero che è intervenuto sul posto. Ferite meno gravi per altre due persone, trasportate in codice giallo all’ospedale di Sanremo.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito il traffico e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

